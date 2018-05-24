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Кобзон отреагировал на «мракобесные решения» Киева
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Кобзон отреагировал на лишение украинских наград 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил «Федеральному агентству новостей», что Украина лишила его госнаград «с опозданием».
«Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград», — напомнил он.
>> Украина оставила Кобзона без наград
Поэтому, по словам артиста и парламентария, власти Украины приняли свои «мракобесные решения» запоздало.
Также Кобзон отметил, что получал награды от «другой» Украины и дорожит ими, а не теми, которых его лишила «мракобесная, проамериканская, новая» Украина.
«Я даже не знаю, как на это реагировать», — рассказал он.
Сегодня стало известно, что власти Украины лишили Иосифа Кобзона ордена «За заслуги» III степени, который вручили ему в 2000 году за творческие заслуги, ордена «За заслуги» II степени, который он получил в 2002-м за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Донецкой области, а также ордена «За заслуги» I степени, врученный ему в 2012-м вновь за вклад в развитие родной области.
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