Кобзон отреагировал на «мракобесные решения» Киева

Кобзон отреагировал на лишение украинских наград

«Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград», — напомнил он.

Поэтому, по словам артиста и парламентария, власти Украины приняли свои «мракобесные решения» запоздало.

Также Кобзон отметил, что получал награды от «другой» Украины и дорожит ими, а не теми, которых его лишила «мракобесная, проамериканская, новая» Украина.

«Я даже не знаю, как на это реагировать», — рассказал он.

Сегодня стало известно, что власти Украины лишили Иосифа Кобзона ордена «За заслуги» III степени, который вручили ему в 2000 году за творческие заслуги, ордена «За заслуги» II степени, который он получил в 2002-м за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Донецкой области, а также ордена «За заслуги» I степени, врученный ему в 2012-м вновь за вклад в развитие родной области.