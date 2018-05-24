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Помощник президента Южной Осетии: на юбилей признания ждем Путина
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Помощник президента Южной Осетии: на юбилей признания ждем Путина 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 24 мая — Sputnik. На празднование юбилея признания независимости Южной Осетии 26 августа приглашены президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу. Об этом в интервью Sputnik рассказал помощник президента Южной Осетии Давид Газзати.
"Праздник будем отмечать с особенным размахом. На центральном стадионе пройдет грандиозное событие — историческая реконструкция истории Аланского государства, начиная с Великой Алании и заканчивая признанием независимости Южной Осетии", — сказал Газзати.
В театрализованных представлениях, которые пройдут на центральном стадионе Цхинвала, примут участие около полутора тысяч человек, включая творческие коллективы Северной и Южной Осетии. На праздничные мероприятия также ожидаются гости из всех осетинских диаспор и политические деятели.
"По приглашению Анатолия Бибилова, мы ожидаем приезда Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу", — сказал Газзати.
День признания независимости РЮО отмечается 26 августа — именно в этот день в 2008 году Российская Федерация признала независимость Южной Осетии. Вслед за Россией суверенитет республики также признали Никарагуа, Венесуэла и ряд тихоокеанских островных стран.
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