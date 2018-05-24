Помощник президента Южной Осетии: на юбилей признания ждем Путина

"Праздник будем отмечать с особенным размахом. На центральном стадионе пройдет грандиозное событие — историческая реконструкция истории Аланского государства, начиная с Великой Алании и заканчивая признанием независимости Южной Осетии", — сказал Газзати.

В театрализованных представлениях, которые пройдут на центральном стадионе Цхинвала, примут участие около полутора тысяч человек, включая творческие коллективы Северной и Южной Осетии. На праздничные мероприятия также ожидаются гости из всех осетинских диаспор и политические деятели.

"По приглашению Анатолия Бибилова , мы ожидаем приезда Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и министра обороны Сергея Шойгу", — сказал Газзати.