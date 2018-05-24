В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль

В Кремле отреагировали на видеосообщение Юлии Скрипаль

Представитель Кремля подчеркнул, что Великобритания до сих пор не выполнила требования Венской конвенции и не предоставила России консульский доступа к Юлии Скрипаль.

«Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что у Москвы нет информации о том, оказывается ли на женщину «какое-то давление». Также неизвестно, где она находится, и делала ли она заявления по своей воле.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.

В апреле врачи сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось до стабильного, позже она покинула больницу. В мае стало известно о выписке из клиники ее отца.

23 мая Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль, а также ее фотографии. В видеообращении она заявила, что «в долгосрочной перспективе» надеется «вернуться домой», в Россию. Скрипаль подчеркнула, что пока «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.

В посольстве РФ в Британии подчеркнули, что женщина «зачитывала заранее написанный текст», причем переведенный с английского языка. Дипломаты считают, что «оригинал был составлен носителем языка».