В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что на дочь экс-разведчика Сергея Скрипаля Юлию, ранее записавшую видеообращение, могли оказывать давление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова НТВ.
Представитель Кремля подчеркнул, что Великобритания до сих пор не выполнила требования Венской конвенции и не предоставила России консульский доступа к Юлии Скрипаль.
«Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится», — отметил Песков.
Он подчеркнул, что у Москвы нет информации о том, оказывается ли на женщину «какое-то давление». Также неизвестно, где она находится, и делала ли она заявления по своей воле.
Четвертого марта на скамейке торгового центра в Солсбери обнаружили 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию, находившихся без сознания. По версии официального Лондона, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы производилось в СССР с 1970-х годов. Россия все обвинения по этому делу отрицает.
В апреле врачи сообщили, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось до стабильного, позже она покинула больницу. В мае стало известно о выписке из клиники ее отца.
23 мая Reuters опубликовало видеообращение Юлии Скрипаль, а также ее фотографии. В видеообращении она заявила, что «в долгосрочной перспективе» надеется «вернуться домой», в Россию. Скрипаль подчеркнула, что пока «не готова и не хочет» воспользоваться помощью российского посольства.
В посольстве РФ в Британии подчеркнули, что женщина «зачитывала заранее написанный текст», причем переведенный с английского языка. Дипломаты считают, что «оригинал был составлен носителем языка».