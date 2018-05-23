Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение сестры

Текст был надиктован: Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение Юлии

Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение своей двоюродной сестры Юлии — первое интервью после того, как девушка пришла в себя.

По словам Виктории, никаких писем от Юлии она пока не видела.

«Письмо не видела, пока видела только видеообращение Юли. Во-первых, она говорила очень быстро, чтобы успеть записать разговор. Понятно, что текст был надиктован, и она пыталась его быстро-быстро сказать. Понимаете, когда мы с вами разговариваем, если текст незаученный, мы все равно запинаемся, делаем ошибки, пытаемся что-то сказать своими словами. А когда она там терминами медицинскими говорила…», — отметила она.

Вместе с тем, Виктория подчеркнула, что для нее важным моментом из всего обращения Юлии стало желание вернуться в Россию

«Для меня из этого интервью важно, что нам дали увидеть и услышать Юлю. Мне все равно, что она там говорила по большей части, но самый основной момент из всего этого разговора — я хочу вернуться в Россию. Меня больше ничего не интересует», — сообщила она.

Виктория заявила, что к настоящему моменту не связывалась со своей двоюродной сестрой.

«После того, как я посмотрела это интервью, мне все стало понятно — люди пытаются даже здесь переврать все ее слова. Я очень прошу всех журналистов — будьте аккуратны с русским языком, не с русским языком. Дело в том, что любое сказанное слово журналистами может быть совершенно воспринято по-другому», — сообщила Виктория.

Вместе с тем она отметила, что Юля не говорила о том, что в отравлении в Солбсери якобы виновата Россия, а лишь сообщила, что пока не хочет встречаться с представителями российского посольства.