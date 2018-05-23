«Надеюсь вернуться в Россию»: Скрипаль дала интервью

Юлия Скрипаль , дочь экс-офицера ГРУ и агента британской разведки MI 6 Сергея Скрипаля , дала первое интервью после отравления в британском городе Солсбери. Она рассказала о первых минутах после выхода из комы, своем желании вернуться в России и просьбе соблюдать тайну частной жизни — ее и отца. Она также поблагодарила российское посольство за помощь, но ее принять отказалась. Российские дипломаты заявили, что интервью Юлии «усиливает озабоченность» условиями, в которых она содержится.

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью после отравления в британском Солсбери и последующей госпитализации в течение пяти недель. С выписки девушки прошло полтора месяца, все это время с ней не могли связаться ни российские дипломаты, ни даже ее кровные родственники.

Она сама вышла на агентство Reuters через британскую полицию. С журналистами девушка общалась на русском языке, при себе она также имела заранее заготовленное заявление, написанное на русском и английском языках. После записи интервью Юлия Скрипаль воздержалась от комментариев.

Интервью дочь экс-сотрудника ГРУ дала, по-видимому, в одном из парков или ином зеленом уголке Лондона (СМИ описали это как «секретное место» столицы Великобритании под надзором полиции). Юлия была одета в серое платье и выглядела очень хорошо для человека, находящегося на реабилитации после отравления таким токсичным веществом.

«Я приехала в Великобританию 3 марта, чтобы навестить отца, что я и делала регулярно раньше. Через 20 дней, проведенных в коме, я проснулась, узнав, что мы оба были отравлены», — рассказала девушка.

По словам девушки, ей все еще сложно смириться с тем фактом, что ее и отца атаковали.

«Сам факт того, что при отравлении использовался нервный агент, шокирует. Нам очень повезло, что мы смогли пережить это покушение», — говорит она.

Юлия добавила, что с момента покушения ее жизнь «перевернулась с ног на голову»: «я пытаюсь примириться с разрушительными изменениями, которые свалились на меня как физически, так и эмоционально».

Она сообщила, что была выписана из больницы 9 апреля, но реабилитация еще продолжается. Клиническое лечение было «инвазивным и очень угнетающим», а сам процесс выздоровления она назвала «медленным и чрезвычайно болезненным». Тем не менее, Скрипаль поблагодарила персонал больницы и сказала, что вспоминает «с любовью всех, кто помогал в тот день на улице в день нападения», обнаружив экс-офицера ГРУ и его дочь на лавке в Солсбери без сознания.

Скрипаль рассказала о причинах прерывания лечения для своего короткого интервью.

«Я хотела бы напрямую сделать свое короткое заявление, именно поэтому я решила прервать свою реабилитацию. Я прошу всех уважать конфиденциальность мою и моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться и смириться со всем, что произошло. Я благодарна за предложения о помощи со стороны российского посольства, но на данный момент я не хочу ими воспользоваться», — сказала Скрипаль.

Дочь экс-офицера ГРУ также призналась, что рассчитывает «вернуться в Россию в долгосрочной перспективе».

Между тем в посольстве РФ в Лондоне заявили, что рады выздоровлению Юлии.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится», — сказал представитель посольства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на лавке в городе Солсбери 4 марта 2018 года в состоянии тяжелой интоксикации. По одной из версий, гель с нервно-паралитическим веществом А-234 был нанесен на дверную ручку его дома. После совершения покушения также сообщалось, что следы нервно-паралитического вещества, которым были отравлены Скрипали, были найдены в ресторане Zizzi в Солсбери, где они обедали.

В преступлении против семьи экс-полковника ГРУ британская сторона обвинила Москву , однако Россия категорически отвергла эти обвинения.

В апреле — спустя месяц восстановления — Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, а на днях был выписан из больницы. Его место пребывания спустя два месяца после отравления химическим веществом также неизвестно. Юлия Скрипаль в интервью Reuters сказала, что пытается помочь отцу до момента его полного восстановления.

До сих пор российские дипломаты и правоохранительные органы лишены возможности пообщаться со Скрипалями несмотря на то, что и у Сергея и Юлии есть гражданство РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в данный момент сложившаяся ситуация похожа на похищение британскими властями двух граждан России.

Выйти на контакт со Скрипалями до сих пор не удается даже их родственнице Виктории , которой уже во второй раз отказали в британской визе.

«Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — заявляли в посольстве России в Лондоне.

«У нас возможности повлиять на ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль нет… Сейчас спецслужбы Британии взяли курс на то, чтобы оградить Юлию Скрипаль от всех контактов с кем-либо. Мы не имеем возможности ни услышать ее голос, ни поговорить по телефону, ни встретиться. Она, по существу, как и ее отец, полностью изолирована. Конечно, если она будет встречаться со своей сестрой, эта стройная линия изоляции просто рассыплется на глазах. Отсюда и нежелание выдавать визу под надуманным предлогом, это тоже факт жизни, часть большой политики, которую сегодня проводит британское правительство в отношении Скрипалей», — отметил посол России в Лондоне Александр Яковенко

Расследование «дела Скрипалей», которое в Великобритании признано «самым большим и сложным в истории борьбы с терроризмом», продолжается. К нему привлечены более 400 сотрудников полиции, включая 250 специалистов по борьбе с терроризмом.