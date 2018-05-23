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Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль
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Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится, заявил РИА Новости в среду вечером представитель посольства РФ в Лондоне.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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В видеообращении, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль заявила, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам.
"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — заявил представитель посольства.
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