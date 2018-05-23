Законопроект о санкциях: бизнес смягчил депутатов

Госдуме обсудили законопроекта об ответственности за исполнение санкций. Депутатам предложили дать компаниям возможность отказываться от сотрудничества с организациями, находящимися под санкциями, если это приведет к большим потерям для них или России в целом. Парламентарии не со всем согласны, но признают обстоятельства непреодолимой силы. При таком раскладе действия, аналогичные отказу ВТБ кредитовать Олега Дерипаску , под наказание попадать не будут.

В Госдуме 23 мая прошло заседание совета по законотворчеству при председателе Госдумы Вячеславе Володине , на котором представители бизнеса и депутаты обсудили законопроект об ответственности за соблюдение санкций. На данный момент документ прошел первое чтение и в нынешнем виде предполагает введение уголовного наказания в случае соблюдения антироссийских санкций. Фактически речь идет о наказании за отказ от сотрудничества с компаниями, попавшими под ограничения.

Случайно или нет, но незадолго до заседания появилась новость, которая относится к нему напрямую. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC заявил о прекращении займов бизнесу Олега Дерипаски, в частности, компании UC Rusal . Причина такого решения, по словам самого Костина, — санкции. Дело в том, что в случае неисполнения санкций банки могут попасть под вторичные санкции.

Именно такие ситуации и обсуждались на теоретическом уровне во время заседания совета Госдумы. Предпринимательское сообщество через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) лоббирует изменение положений законопроекта, чтобы отказываться от работы с организациями под санкциями в аналогичных случаях все-таки было можно.

Одним из первых на заседании выступил президент РСПП Александр Шохин , представивший депутатам сильно смягченный вариант законопроекта, разработанный предпринимателями.

Согласно предложениям, уголовную ответственность за исполнение санкций вообще предлагается убрать и заменить ее на административную. Более того, согласно проекту документа, административная ответственность не должна наступать в случае, если неисполнение санкций ведет к ущербу России или лиц, их соблюдающих.

Шохин аргументировал такие предложения тем, что введение вторичных санкций против организаций, отказывающихся их соблюдать, может привести к потерям для еще большего количества граждан. Причем в качестве наказания авторы обновленного законопроекта порекомендовали лишь штраф в 100 тыс. руб. В ходе заседания он также добавил, что, возможно, стоит еще сделать приписку с тем, чтобы заключение об ущербе делал ответственный федеральный орган власти.

По мнению Шохина, помогать санкционному бизнесу можно другими методами.

А вот с тем, что граждан, способствующих введению санкций, надо наказывать, предприниматели оказались согласны.

Напомним, что в версии документа, предложенной депутатами, предполагалось наказывать за «умышленные действия», повлекшие подобные ограничений. В РСПП предлагают уточнить эти формулировки и не бояться назвать это «пособничеством». В этот же состав было предложено включить «публичные призывы» к исполнению или принятию решений о санкциях.

Впрочем, в ходе заседания высказывалось мнение, что такое «пособничество» вообще можно перенести в состав о «госизмене».

Соглашаться однозначно с инициативой РСПП депутаты на заседании не стали. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев «Единая Россия» ), в частности, отметил, что все-таки просто так переносить статью в административный кодекс не стоит. Дело в том, что поправки в этот документ находятся в совместном ведении Госдумы с региональными властями. И поэтому процедура принятия таких поправок дольше.

Однако и горячего спора по поводу того, что в статьи надо вносить соответствующие изменения, не было.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников , в частности, отметил, что обязательство федеральных органов власти выдавать заключение об ущербе действительно можно прописать в законопроекте.

«В каких-то случаях это можно и привнести», — считает депутат.

Конкретно выводы по ситуации с ВТБ на заседании не обсуждали, однако в разговоре с «Газетой.Ru» Шохин признал, что данный случай действительно показателен и законопроект в редакции РСПП как раз и подразумевает, чтобы такие случаи не приводили к уголовной ответственности.

По его словам, решение ВТБ может быть примером для оценки последствий принимаемого Госдумой решения. Как считает Шохин, это «нормальное поведение банка».

«Надо посмотреть все случаи и не допускать подведения под уголовный кодекс тех ситуаций, которые неизбежны, как в случае с ВТБ», — говорит глава РСПП.

И депутаты, и пришедшие на совещание представители бизнеса пришли к согласию, что уголовная ответственность за пособничество санкциям нужна, в этом вопросе изменений ждать не стоит, отметил, в свою очередь, Исаев. Что касается несоблюдения санкций, то депутаты будут думать над тем, сформулировать ли основной состав только в административном кодексе, а уголовную ответственность применять только в случае рецидива или же все-таки оставлять отдельный состав в УК, пусть и с оговорками, о которых говорил Шохин. Частично с ними Исаев явно согласен.

По словам депутат, есть ситуации, когда должностные лица действуют в силу «обстоятельств непреодолимой силы» — и в таких случаях не должна наступать вина.

«В какой-то мере да», — ответил Исаев на вопрос о том, попадает ли под это определение ситуация с ВТБ.

Источник «Газеты.Ru» в Госдуме утверждает, что сама идея законопроекта пришла из Кремля. Однако сейчас предпринимательское сообщество явно сумело убедить власти, что в таком виде документ действительно опасен. Этим собеседник издания объясняет метаморфозы законопроекта и готовность депутатов поработать над ним.

Еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий к руководству Госдумы, отмечает, что изначальная идея законопроекта в том, чтобы не возникало проблем у физлиц, против которых введены санкции, а также чтобы «подсанкционные» бизнесмены могли продолжать свою работу на российском рынке. Например, чтобы у «Русала» не отказывались покупать алюминий.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект еще будет обсуждаться с правительством. После этого возможна еще одна встреча в рамках совета по законотворчеству.