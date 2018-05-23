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Анонсированы новые санкции против России
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Помпео анонсировал новые санкции США против России 

RT на русском 1 час назад
США намерены ввести против России намного больше санкций, чем действует в данный момент. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео во время выступления в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса США.
«Знаю, что существенные санкции были введены в рамках CAATSA. И знаю, что намного больше находится на очереди», — сказал он.
Ранее в бундестаге заявили, что американские санкции в отношении России являются элементом торговой войны.
В начале апреля Вашингтон ввёл новые санкции против российских государственных служащих, бизнесменов и ряда компаний.
RT на русском: последние новости
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