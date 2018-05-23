Анонсированы новые санкции против России

Помпео анонсировал новые санкции США против России

В начале апреля Вашингтон ввёл новые санкции против российских государственных служащих, бизнесменов и ряда компаний.

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