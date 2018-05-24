РФ выдвинула ООН предложение о конфискованных активах

По его словам, несмотря на то, что с момента принятия КПК в международном антикоррупционном сотрудничестве наблюдается положительная динамика, "еще остается немало требующих решения проблем". Он указал на "различия в нормах материального и процессуального права разных стран по вопросам конфискации и возвращения активов, сложности в проведении расследований в условиях юрисдикции нескольких государств". Кроме того, дипломат обратил внимание на "недостаточную информированность о процедурах взаимной правовой помощи по делам о возвращении активов в различных государствах, трудности с отслеживанием и обнаружением международных переводов незаконных доходов в результате действий коррупционной направленности".

"Полагаем, что успешному преодолению упомянутых проблем способствовала бы разработка отдельного многостороннего международно-правового инструмента под эгидой ООН по возвращению активов. Новый международный договор смог бы устранить существующие в настоящее время правовые пробелы, неопределенности и различия в юридических нормах разных государств, а также четко прописать меры по распоряжению арестованными, конфискованными и возвращенными активами", — отметил Аветисян. Он подчеркнул, что предлагаемый договор "мог бы также способствовать полной реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности".

Вклад в борьбу с коррупцией

Как заявил Андрей Аветисян, Россия "последовательно выступает за центральную координирующую роль ООН в международном антикоррупционном сотрудничестве" и является крупнейшим донором наиболее значимых проектов в этой сфере, реализуемых по линии Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН. Он сообщил, что РФ и УНП успешно реализуют совместные антикоррупционные проекты, в частности, в Москве ежегодно проводятся подготовительные курсы "для контактных лиц и правительственных экспертов, участвующих в обзоре хода выполнения КПК". "Курсы получают высокую оценку со стороны его участников, признаются в качестве существенного вклада России в механизм обзора", — подчеркнул дипломат.

Он привлек внимание участников заседания к международной конференции "Предупреждение коррупции в спорте", которая пройдет в Вене 5-6 июня в преддверии чемпионата мира по футболу в России. "Форум призван рассмотреть проблемы, связанные с коррупционными проявлениями в спорте: коррупционные риски в ходе подготовки к спортивным мероприятиям, договорные матчи, надлежащее управление в спорте, необходимость развития сотрудничества по вопросам профилактики коррупции в спортивной области", — сказал Аветисян.

Генассамблея в среду провела заседание высокого уровня по случаю 15-й годовщины принятия Конвенции ООН против коррупции. Выступая на встрече, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что от коррупции страдают как богатые, так и развивающиеся страны, и зачастую преступные схемы не знают границ. По его словам, коррупция подпитывает конфликты и подрывает восстановление государств после кризисов.