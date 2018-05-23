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МИД РФ прокомментировал эскалацию в Донбассе
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МИД РФ прокомментировал эскалацию в Донбассе 

Рамблер 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в Донбассе и призвали Киев «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В российском дипведомстве рассказали, что в результате активности киевских силовиков погибли 4 мирных жителя Донбасса, регулярным обстрелам подвергается Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой более 400 тысяч человек. 21 мая был взорван автомобильный мост у населенного пункта Ивановка.
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В МИД подчеркнули, что Украина фактически саботировала внеочередное заседание рабочей подгруппы Контактной группы, созванное из-за усилившихся боестолкновений.
«Подобное поведение эмиссаров Киева в очередной раз подтверждает заряженность украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране. Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем», — говорится в сообщении дипведомства.
В МИД напомнили, что путь к миру в Донбассе лежит через минские договоренности и прямом диалоге с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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