Генерал армии Куликов: Народ оценит новое правительство до конца года 

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Отдых чиновников в «санкционных» странах может грозить увольнением

Эксперты прогнозируют миллиардные долги Украине из-за ее выхода из СНГ

«Показал, кто в мире хозяин». СМИ о встрече Путина и Меркель