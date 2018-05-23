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Генерал армии Куликов: Народ оценит новое правительство до конца года
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Генерал армии Куликов: Народ оценит новое правительство до конца года 

Национальная Служба Новостей 6 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Анатолий Куликов в эфире НСН выразил надежду, что перестановки в правительстве себя оправдают.
18 мая Медведев объявил состав нового правительства. На встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи глава правительства Дмитрий Медведев представил кандидатов на посты в новом кабмине. Позже в тот же день Путин подписал указы о их назначении.
Бывший глава МВД Анатолий Куликов в эфире НСН прокомментировал назначение новых министров.
«У народа есть ожидания. Думаю, что конца года они либо оправдаются, либо повергнут людей в сторону пессимизма. Народ ждет. Надеемся, что новые люди что-то сделают. На фоне того, что бензин и газ дорожает, это не вызывает оптимизма. В составе нового правительства есть действительно крепкие специалисты, такие как Новак, Скворцова, которые не вызывают сомнения. А вот ряд других, перемещенных с одного кресла на другое, не знаю… Возможно, это правильно, премьер согласовывал кандидатуры, президент утверждал. Должно быть лучше, а получится или не получится — тут посмотрим. Главное чтобы не получилось как у Черномырдина в его поговорке», — добавил он.
Медведев призвал соблюдать сроки майского указа
Напомним, 6 августа 1993 года председатель правительства Российской Федерации Виктор Черномырдин охарактеризовал денежную реформу емким выражением «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Фраза мгновенно стала крылатой и ушла в народ.
Новый состав правительства, утвержденный президентом Владимиром Путиным, не предполагает проведения серьезных реформ. Повестка для министров уже определена майским указом: это снижение бедности, повышение темпов роста экономики, строительство инфраструктуры, пишет Газета.ру.
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