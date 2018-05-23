Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы союзнического взаимодействия 

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Были рассмотрены актуальные вопросы союзнического взаимодействия, включая подготовку к предстоящему 1 июня заседанию Совета глав правительств СНГ в Душанбе и к заседанию СМИД ОДКБ в Алма-Ате 11 июня, а также деятельность структур ЕврАзЭС», — отмечается в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.