Ещё
Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы союзнического взаимодействия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров обсудил с главой МИД Армении вопросы союзнического взаимодействия 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили в ходе телефонного разговора вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Были рассмотрены актуальные вопросы союзнического взаимодействия, включая подготовку к предстоящему 1 июня заседанию Совета глав правительств СНГ в Душанбе и к заседанию СМИД ОДКБ в Алма-Ате 11 июня, а также деятельность структур ЕврАзЭС», — отмечается в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Ранее Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
RT на русском: последние новости
Помпео заявил, что Россия бросает вызов стратегическим интересам США Кудрин рассказал о снятых с постов после его проверок 40 генералах Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»284
Киев заявил о больших потерях ополченцев204
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку81
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков712
Минздрав объяснил смерть Дарьи Стариковой85
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
00:31
Бойцы остановили ВСУ на подступах к Донецку
Украина Происшествия
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
08:45
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»
США Статьи
01:43
Порошенко лишил Украину ВДВ
Украина Армия
01:03
Пистолет-пулемет «Витязь» показали в деле
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение