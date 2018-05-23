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Лавров обсудил с новым главой МИД Армении союзническое взаимодействие и Карабах
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Лавров обсудил с новым главой МИД Армении союзническое взаимодействие и Карабах 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с новым главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.
"23 мая по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном, — отмечается в документе. — Были рассмотрены актуальные вопросы союзнического взаимодействия, включая подготовку к предстоящему 1 июня заседанию Совета глав правительств СНГ в Душанбе и к заседанию СМИД ОДКБ в Алма-Ате 11 июня, а также деятельность структур ЕврАзЭС".
В сообщении ведомства также отмечается, что министры обсудили график двусторонних мероприятий, а также планируемые контакты по нагорнокарабахскому урегулированию по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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