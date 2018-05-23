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Главы МИД РФ и Беларуси проведут встречу 29 мая
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Главы МИД РФ и Беларуси проведут встречу 29 мая 

Российская Газета 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая встретится со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем для обсуждения совместных действий в рамках международных организаций. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, где встретится с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах", — сообщила Захарова.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес. Россия и Беларусь — стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений", — отметила официальный представитель МИД РФ.
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