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Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
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Путину сообщили о смерти онкобольной из Апатитов 

РИА Новости 1 час назад
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов, которая в прошлом году обратились к главе государства за помощью через прямую линию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции. Дарья скончалась в понедельник в Москве. Похороны пройдут в Апатитах в четверг.
"Да, конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли президент о смерти девушки.
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