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Крымские власти ответили на притязания Украины на мост
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"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева
"Дурак думкой богатеет": Крым разбил мечты Киева

Крымские власти ответили на притязания Украины на мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост, как и Крым, является неотъемлемой частью России, поэтому украинским властям не стоит мечтать о том, что им никогда принадлежать не будет, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.
Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что Крымский мост и все объекты, построенные на территории полуострова, являются украинскими.
"Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации, и соответственно, все то, что строится на территории Крыма, является такой же неотъемлемой частью России. Возможно, в мечтах целому ряду украинских политиков хотелось бы, чтобы кто-то пришел и за них построил инфраструктуру, построил дороги, мосты, восстановил экономику и так далее. Но этого не произойдет до тех пор, пока они сами не начнут заниматься своей экономикой и социальным положением внутри страны", — сказал РИА Новости Полонский.
По его мнению, украинские власти живут в мире мечтаний и иллюзий, ничего не делая для развития своей страны. "Все подобные заявления украинских политиков в отношении Крымского моста можно охарактеризовать пословицей "Дурак думкой богатеет", — подчеркнул вице-премьер.
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