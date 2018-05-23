«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева

Крымские власти ответили на притязания Украины на мост

Крымский мост, как и Крым , является неотъемлемой частью России , поэтому украинским властям не стоит мечтать о том, что им никогда принадлежать не будет, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский

"Крым был, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации, и соответственно, все то, что строится на территории Крыма, является такой же неотъемлемой частью России. Возможно, в мечтах целому ряду украинских политиков хотелось бы, чтобы кто-то пришел и за них построил инфраструктуру, построил дороги, мосты, восстановил экономику и так далее. Но этого не произойдет до тех пор, пока они сами не начнут заниматься своей экономикой и социальным положением внутри страны", — сказал РИА Новости Полонский.

По его мнению, украинские власти живут в мире мечтаний и иллюзий, ничего не делая для развития своей страны. "Все подобные заявления украинских политиков в отношении Крымского моста можно охарактеризовать пословицей "Дурак думкой богатеет", — подчеркнул вице-премьер.