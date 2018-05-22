Эсеры присоединятся к проекту о моратории на повышение пенсионного возраста

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении моратория до 2030 года на повышение пенсионного возраста в РФ.

"Мы категорически против (повышения пенсионного возраста). Фракция КПРФ внесла законопроект, вводящий мораторий на ближайшие годы на повышение пенсионного возраста. Мы эту инициативу поддержали, мы тоже выступим соавторами", — заявил Миронов журналистам.