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Эсеры присоединятся к проекту о моратории на повышение пенсионного возраста
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Эсеры присоединятся к проекту о моратории на повышение пенсионного возраста 

РИА Новости 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия" присоединится к законопроекту КПРФ о моратории до 2030 года на повышение пенсионного возраста в РФ, заявил лидер фракции Сергей Миронов.
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым ранее внесла в Госдуму законопроект об установлении моратория до 2030 года на повышение пенсионного возраста в РФ.
"Мы категорически против (повышения пенсионного возраста). Фракция КПРФ внесла законопроект, вводящий мораторий на ближайшие годы на повышение пенсионного возраста. Мы эту инициативу поддержали, мы тоже выступим соавторами", — заявил Миронов журналистам.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
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