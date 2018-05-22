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Путин встретился с президентом Болгарии
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Путин обсудил с президентом Болгарии возможности углубления экономического сотрудничества 

Rambler News Service 2 часа назад
Президент России Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей президента Болгарии Румена Радева, сообщает пресс-служба Кремля.
«Главы государств обсудили различные аспекты двусторонних отношений, в частности, возможности углубления экономического взаимодействия», — говорится в сообщении.
Ранее Румен Радев в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что надеется на пересмотр болгарским правительством решение о прямых поставках газа из России через Черное море.
Как ранее сообщалось, в декабре 2014 года Россия отказалась от реализации проекта строительства газопровода «Южный поток» из-за позиции Болгарии, тормозившей реализацию проекта под давлением США и Еврокомиссии.
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