Ещё
Стеснительные пока — Медведев о новых членах правительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стеснительные пока — Медведев о новых членах правительства 

ТК «Звезда» 22 мая 2018
Фото: ТК «Звезда»
Дмитрий Медведев во время первого заседания нового состава правительства поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания к докладу Антона Силуанова. Ему никто не ответил.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время первого заседания нового состава правительства заметил, что представители кабмина стеснительны и молчаливы. Об этом во вторник сообщило РИА Новости.
Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания к докладу министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год. Однако ему никто не ответил.
«Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — спросил премьер.
Предложений и замечаний по проекту изменений в бюджет на текущий год у присутствующих не оказалось.
ТК «Звезда»: последние новости
Захарова заявила о насильственном удержании Скрипалей в Великобритании В МИД РФ назвали честной сделку по продаже Аляски СМИ узнали о миллиардных потерях Киева после выхода из СНГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро294
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль139
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль162
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии54
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение