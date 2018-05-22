Стеснительные пока — Медведев о новых членах правительства

Дмитрий Медведев во время первого заседания нового состава правительства поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания к докладу Антона Силуанова . Ему никто не ответил.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время первого заседания нового состава правительства заметил, что представители кабмина стеснительны и молчаливы. Об этом во вторник сообщило РИА Новости

Медведев поинтересовался, есть ли у присутствующих замечания к докладу министра финансов Антона Силуанова о бюджете на 2018 год. Однако ему никто не ответил.

«Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?» — спросил премьер.

Предложений и замечаний по проекту изменений в бюджет на текущий год у присутствующих не оказалось.