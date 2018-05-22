Ещё
Кудрин получил новый пост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

Кудрин возглавил Счетную палату 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума 22 мая назначила бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты (СП). Об этом сообщает РИА Новости.
Полномочия председателя Счетной палаты действуют в течение шести лет.
Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и ее коллег по СП за проделанную работу. При этом он заявил, что ведомству нужно «совершенствовать стандарты контроля и проверок».
По мнению Кудрина, в России необходимо «увязать» стратегические цели и результаты управления бюджетными механизмами с механизмами госпрограмм и национальных проектов.
Госдума 17 мая приняла добровольную отставку Голиковой с поста председателя Счетной палаты. Голикова работала в этой должности с 2013 года. Экс-глава СП получила должность вице-премьера по социальной политике.
В мае стало известно о согласии Кудрина возглавить Счетную палату. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. СМИ писали, что фракция КПРФ сочла «недоразумением» выдвижение Кудрина. В ЛДПР заявляли, что воздержатся от голосования за Кудрина. Лидер партии Владимир Жириновский отмечал, что «все контрольные органы должны быть в руках оппозиции».
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины «ада» под Горловкой129
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму90
Пост Самойловой напугал поклонников53
Названы причины «провала» «ракет Путина»101
В Москву придут заморозки1
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
05:20
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены
В мире Украина
01:03
Рада призвала к уничтожению Крымского моста
В мире Украина
00:24
Кудрину отказали в поддержке
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение