Кудрин получил новый пост

Кудрин возглавил Счетную палату

Полномочия председателя Счетной палаты действуют в течение шести лет.

Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и ее коллег по СП за проделанную работу. При этом он заявил, что ведомству нужно «совершенствовать стандарты контроля и проверок».

По мнению Кудрина, в России необходимо «увязать» стратегические цели и результаты управления бюджетными механизмами с механизмами госпрограмм и национальных проектов.

Госдума 17 мая приняла добровольную отставку Голиковой с поста председателя Счетной палаты. Голикова работала в этой должности с 2013 года. Экс-глава СП получила должность вице-премьера по социальной политике.