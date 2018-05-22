Кудрин получил новый пост

Госдума 22 мая назначила бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты (СП). Об этом сообщает РИА Новости.
Полномочия председателя Счетной палаты действуют в течение шести лет.
Кудрин поблагодарил свою предшественницу Татьяну Голикову и ее коллег по СП за проделанную работу. При этом он заявил, что ведомству нужно «совершенствовать стандарты контроля и проверок».
По мнению Кудрина, в России необходимо «увязать» стратегические цели и результаты управления бюджетными механизмами с механизмами госпрограмм и национальных проектов.
Госдума 17 мая приняла добровольную отставку Голиковой с поста председателя Счетной палаты. Голикова работала в этой должности с 2013 года. Экс-глава СП получила должность вице-премьера по социальной политике.
В мае стало известно о согласии Кудрина возглавить Счетную палату. Его кандидатуру внес президент Владимир Путин. СМИ писали, что фракция КПРФ сочла «недоразумением» выдвижение Кудрина. В ЛДПР заявляли, что воздержатся от голосования за Кудрина. Лидер партии Владимир Жириновский отмечал, что «все контрольные органы должны быть в руках оппозиции».