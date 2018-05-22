Песков рассказал об отношениях с Венесуэлой

"Пока, честно говоря, мне неизвестно о каких-то обращениях с венесуэльской стороны насчет оказания помощи, поэтому я сейчас ничего не могу сказать на эту тему. Вы знаете, что Россия сохраняет добрые отношения с Венесуэлой, реализуются совместные проекты, поэтому, конечно же, эти отношения будут продолжаться", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Россия оказывать помощь Венесуэле в условиях объявленных санкций.