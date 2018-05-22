«Слушайте Путина и верьте ему»

Песков призвал верить словам Путина о российском оружии, а не репортажам ТВ США

"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" — сказал Песков журналистам.

В послании президента Федеральному собранию 1 марта Путин сообщил об успешных разработках целого спектра вооружений, которые превосходят иностранные аналоги. По его словам, ряд этих образцов уже используется в Вооруженных силах, а другие будут поставлены в обозримом будущем.