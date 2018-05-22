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Песков: слушайте Путина и верьте ему
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Песков призвал верить словам Путина о российском оружии, а не репортажам ТВ США 

ТАСС 25 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, нежели репортажам их американских коллег. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение телеканала CNBC, утверждающего, что испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.
"Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!" — сказал Песков журналистам.
В послании президента Федеральному собранию 1 марта Путин сообщил об успешных разработках целого спектра вооружений, которые превосходят иностранные аналоги. По его словам, ряд этих образцов уже используется в Вооруженных силах, а другие будут поставлены в обозримом будущем.
Во вторник телеканал CNBC со ссылкой на свои источники, знакомые с докладом разведывательного сообщества США, выступил с утверждением о том, что описанные Путиным ракеты якобы не смогли успешно пройти испытания.
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