Госдума дала ответ США

Госдума приняла закон об ответе на санкции США

Во вторник, 22 мая, Госдума приняла законопроект о контрсанкциях в отношении США и других государств, которые поддерживают санкции против России . Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вступит в силу со дня его опубликования.

В первом чтении проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки или иных иностранных государств» был принят на прошлой неделе. Его поддержали все фракции Госдумы.

Руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин 13 апреля внесли законопроект об ответе на санкции США. Ограничения, среди прочего, предлагалось ввести на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств. Также сообщалось, что Россия может прекратить или приостановить сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли с США и организациями под юрисдикцией Штатов.

Кроме того, речь шла о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к работе в РФ. Предлагалось запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов, а иностранным гражданам — в приватизации российского имущества.

В итоге из документа убрали упоминания отдельных отраслей и видов продукции, чтобы избежать излишней конкретизации. Правительство получит право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Также закон не коснется продукции, которую россияне ввозят в страну для личного пользования. Документ разрешает вводить самые разные меры в соответствии с решением президента.