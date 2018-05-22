Путин рассказали об участии в путче 1991 года

Путин рассказал о событиях августа 1991 года

Путин рассказал в интервью, что выступал на стороне возглавлявшего тогда РСФСР Бориса Ельцина в ходе августовского путча 1991 года. Ему пришлось выбирать между поддержкой Ельцина и Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда входил председатель КГБ СССР Владимир Крючков , передает РБК.

«С одной стороны, я работал с Анатолием Собчаком, и он был на стороне действующей власти, на стороне Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка вот этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял; я не мог быть там и там одновременно», — пояснил президент.

В ходе путча Путин заявил Собчаку, что «для себя выбор уже сделал» и решил остаться с ним, а не «метаться туда-сюда».

Глава государства рассказал, что в той ситуации должен был, в первую очередь, чувствовать себя уверенно, потому счел, что самым правильным вариантом будет «написать рапорт и уйти в отставку». Собчак одобрил это решение.

«Он мне сказал: «Хорошо, так и сделайте. Я позвоню Крючкову», — вспоминает президент.

Он добавил, что удивился реакции Собчака, так как был уверен, что председатель КГБ «пошлет (Собчака) подальше». Но мэр Петербурга действительно позвонил Крючкову, и рапорт Путина был подписан.

Отмечается, что в интервью Андрею Колесникову и Наталье Геворкян для книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» Путин уже называл события августа 1991 года путчем.

«Я точно знал, что по приказу путчистов никуда не пойду и на их стороне никогда не буду», — говорил российский лидер.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, который в 1991 году служил в охране Ельцина, также рассказал о путче в фильме Собчак.

Так, в ночь на 21 августа 1991 года, когда Ельцин прибыл в Белый дом, он приказал увезти своих близких из Москвы , потому что «боялся репрессий дальнейших по поводу семьи».

« (Я) понимал, что мы погибнем там, естественно. Я сказал еще ребятам, что максимум мы продержимся минут 20, не больше», — рассказал Золотов.

Ельцин же собрал «весь секретариат (Верховного совета РСФСР), женщин, которые там находились, и отправил их домой, потому что сказали о том, что вечером пойдет акция, там, естественно, погибнут».

Директор Росгвардии отмечает, что Ельцин тогда «был такой достаточно холодный, бледный, не хочу сказать, что испуганный, нет, конечно, просто сама обстановка (странная)».

Все интервью были записаны до начала президентской кампании Собчак. В октябре 2017 года телеведущая сообщила, что встретилась с президентом для интервью, после чего сообщила ему о своем намерении идти на выборы.

Фильм «Дело Собчака» выйдет в прокат в России 12 июня 2018 года, до этого, 15 мая, картину представили на закрытом показе в Каннах.

Ранее Собчак, рассказывая о своем фильме, похвалила людей, у которых брала интервью для фильма о своем отце «Дело Собчака».