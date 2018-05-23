Россия захотела объединиться с США

По словам дипломата, диалог между сторонами по вопросу борьбы с терроризмом продолжается. Кроме того, он отметил, что в данной сфере политики меньше, чем в других. «Наш интерес в том, чтобы избегать политизации этой темы, двойных стандартов. Теракты уносят жизни наших людей, и здесь на кон поставлено слишком многое», — сказал он.

В то же время Вашингтон по политическим причинам отказывается проводить консультации в России, однако согласен вести диалог в постоянном представительстве России при ООН , добавил Феоктистов.