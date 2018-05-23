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Россия захотела объединиться с США
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Россия захотела объединиться с США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия намерена сотрудничать с Соединенными Штатами в борьбе с финансированием терроризма, несмотря на напряженность в отношениях. Об этом рассказал директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.
По словам дипломата, диалог между сторонами по вопросу борьбы с терроризмом продолжается. Кроме того, он отметил, что в данной сфере политики меньше, чем в других. «Наш интерес в том, чтобы избегать политизации этой темы, двойных стандартов. Теракты уносят жизни наших людей, и здесь на кон поставлено слишком многое», — сказал он.
В то же время Вашингтон по политическим причинам отказывается проводить консультации в России, однако согласен вести диалог в постоянном представительстве России при ООН, добавил Феоктистов.
Во вторник, 22 мая, российская делегация прибыла в Нью-Йорк для консультации с американскими коллегами по вопросам противодействия терроризмому и сотрудничества в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы отмыванием денег (ФАТВ). С 1 июня США на год займут пост председателя организации, поэтому, по мнению диломата, обсуждение существующих проблем необходимо начать заранее. «Американцы понимают, что без России не решить ни одну большую проблему, в том числе и в ФАТФ», — отметил представитель МИД.
В начале апреля сенатор США от штата Колорадо Кори Гарднер призвал Госдеп включить Россию в список стран-спонсоров терроризма. Гарднер заявил об участии России в сирийском конфликте сразу на двух сторонах: президента Сирии Башара Асада и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Информацию о материальной поддержке ИГ сенатор почерпнул в украинских СМИ.
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