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Москалькова рассказала о сотрудничестве с Украиной
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Москалькова рассказала о сотрудничестве с Украиной в сфере прав человека 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Взаимодействие с Украиной в вопросах прав человека дает положительные результаты и нуждается в развитии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, благодаря сотрудничеству с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой она получает информацию о состоянии главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
"Сотрудники уполномоченного Денисовой посетили Вышинского, с его стороны не поступило жалоб на условия и порядок содержания под стражей, — приводит ТАСС слова Москальковой. — Это очень важное взаимодействие и взаимный мониторинг соблюдения прав наших граждан. Я думаю, что он имеет право на развитие".
Российский омбудсмен также рассказала о продолжении диалога с Киевом по вопросу приговоренных на Украине к длительным тюремным срокам бывших российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова. "Очень важно, чтобы
ощущение помощи со стороны родины было для них поддержкой", — добавила она.
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