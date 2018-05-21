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Шойгу прибыл с визитом в Ташкент
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Шойгу прибыл с визитом в Ташкент 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ташкент, где обсудит вопросы международной и региональной безопасности, а также российско-узбекское двустороннее сотрудничество. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан. В соответствии с программой визита министр обороны РФ будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, а также проведет рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым", — сказала Марковская.
Она подчеркнула, что "в ходе переговоров глава российского военного ведомства обсудит проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".
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