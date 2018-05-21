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Эксперт: Цифровизация страны потребовала свежей крови
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Эксперт: Цифровизация страны потребовала свежей крови 

Национальная Служба Новостей 21 мая 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о целях нового ведомства. По его словам, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданное при новом правительстве, поможет создать правовую базу для развития цифровой экономики, пишет РИА Новости.
Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН объяснил, что основная задача при создании ведомства состояла в том, чтобы добиться выполнения поставленных ранее целей по цифровизации экономики (слушайте аудио).
«Никифоров (экс-глава Минкомсвязи — прим. НСН) отбыл время, положенное министру, и чтобы не было застоя, вливают свежую кровь. И новому министерству нечего изобретать, ему нужно поддерживать ту линию, которая была задана президентом, поддержана и постановлениями, и указами. Их было достаточно, чтобы ввести страну именно в русло цифровизации. Просто теперь наступило время, когда нужно «усугубить и углубить», как говорил один наш бывший президент СССР», — пояснил Букштейн.
Добавим, что главой нового ведомства президент РФ Владимир Путин утвердил Константина Носкова, который ранее возглавлял Аналитический центр при правительстве РФ. Бывший министр связи Николай Никифоров не вошёл в состав нового кабинета министров.
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