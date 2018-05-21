Эксперт: Цифровизация страны потребовала свежей крови

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН объяснил, что основная задача при создании ведомства состояла в том, чтобы добиться выполнения поставленных ранее целей по цифровизации экономики (слушайте аудио).