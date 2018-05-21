Аксенов считает, что дестабилизация ситуации в Крыму выгодна Киеву

Деятельность группы экстремистов по дестабилизации ситуации на территории Крыма выгодна украинской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов

"В Крыму пресечена деятельность экстремистской группы, созданной близкими к так называемому экстремистскому меджлису (организация запрещена в РФ — ред.) лицами. Нет необходимости обладать навыками Шерлока Холмса, чтобы понимать, откуда растут ноги у проблемы. Только Украине на сегодняшний день выгодна дестабилизация обстановки в Республике Крым, и они предпринимают неловкие попытки на протяжении всех четырех лет с того самого момента, как мы вернулись на историческую Родину", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают и пресекают деятельность подобных лиц на корню.

"Уверен, что все причастные к данным правонарушениям будут задержаны и понесут ответственность. При этом в Крыму соблюдаются все меры безопасности при проведении массовых акций и в публичных местах в полном объеме, антитеррористическая комиссия функционирует в штатном режиме", — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма также поблагодарил силовиков за самоотверженную защиту жизни и здоровья крымчан.