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Дестабилизация ситуации в Крыму выгодна Киеву
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Аксенов считает, что дестабилизация ситуации в Крыму выгодна Киеву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Деятельность группы экстремистов по дестабилизации ситуации на территории Крыма выгодна украинской власти, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму пресечена деятельность экстремистской группы, созданной близкими к так называемому экстремистскому меджлису (организация запрещена в РФ — ред.) лицами. Нет необходимости обладать навыками Шерлока Холмса, чтобы понимать, откуда растут ноги у проблемы. Только Украине на сегодняшний день выгодна дестабилизация обстановки в Республике Крым, и они предпринимают неловкие попытки на протяжении всех четырех лет с того самого момента, как мы вернулись на историческую Родину", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Аксенов подчеркнул, что российские спецслужбы работают и пресекают деятельность подобных лиц на корню.
"Уверен, что все причастные к данным правонарушениям будут задержаны и понесут ответственность. При этом в Крыму соблюдаются все меры безопасности при проведении массовых акций и в публичных местах в полном объеме, антитеррористическая комиссия функционирует в штатном режиме", — подчеркнул Аксенов.
Глава Крыма также поблагодарил силовиков за самоотверженную защиту жизни и здоровья крымчан.
Ранее в понедельник ФСБ РФ сообщила, что вскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова. Экстремисты планировали совершить преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на территории Крыма. В январе этого года экстремисты совершили попытку поджечь дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева с использованием бутылок с зажигательной смесью. Один из участников экстремистской группы задержан, еще двоим обвинения предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.
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