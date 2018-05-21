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Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами.
"Президент России пожелал Н. Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа", — говорится в сообщении.
Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле.
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