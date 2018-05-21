Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента

В поздравлении Путин выразил уверенность, что деятельность Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами.

"Президент России пожелал Н. Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении стоящих перед страной социально-экономических задач, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа", — говорится в сообщении.

Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле.