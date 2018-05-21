Анатолий Бибилов поздравил президента Венесуэлы с переизбранием 

ЦХИНВАЛ, 21 мая — Sputnik. Анатолий Бибилов поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Президента Боливаринаской Республики Венесуэла, сообщает пресс-служба Президента Южной Осетии.
"От имени руководства, народа республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Боливарианской республики Венесуэла. Победа на выборах явилась еще одним признанием вашего авторитета главы государства и национального лидера, пользующегося высоким доверием народа Венесуэлы", — говорится в послании.
Анатолий Бибилов в своем поздравлении также отметил, что с переизбранием Мадуро на пост президента Венесуэлы отношения между странами будут развиваться и укрепляться. Президент Южной Осетии пожелал Мадуро здоровья и успехов на его посту, а народу Венесуэлы — благополучия и процветания.