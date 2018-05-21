Ещё
Анатолий Бибилов поздравил президента Венесуэлы с переизбранием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анатолий Бибилов поздравил президента Венесуэлы с переизбранием 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 21 мая — Sputnik. Анатолий Бибилов поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост Президента Боливаринаской Республики Венесуэла, сообщает пресс-служба Президента Южной Осетии.
"От имени руководства, народа республики Южная Осетия и от себя лично искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Боливарианской республики Венесуэла. Победа на выборах явилась еще одним признанием вашего авторитета главы государства и национального лидера, пользующегося высоким доверием народа Венесуэлы", — говорится в послании.
Анатолий Бибилов в своем поздравлении также отметил, что с переизбранием Мадуро на пост президента Венесуэлы отношения между странами будут развиваться и укрепляться. Президент Южной Осетии пожелал Мадуро здоровья и успехов на его посту, а народу Венесуэлы — благополучия и процветания.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Путин предложил Госдуме назначить Кудрина главой Счетной палаты Симоньян прокомментировала действия СБУ против РИА Новости Украина На Кубе разбился пассажирский Ан-26
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов75
Детство продлят до 30 лет315
В ДНР заявили о победе под Горловкой841
В МИД высказались о продаже Аляски170
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии323
Видео
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение