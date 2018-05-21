Медведев: «Единая Россия» и правительство должны вместе выполнять майский указ Путина

Выступая на пленарном заседании конференции «Направление 2026» партии «Единая Россия», глава кабмина отметил, что заседание «проходит в особый момент — страна вступила в новый этап своего развития, цели этого этапа четко изложены в указе президента [ РФ Владимира Путина ] от 7 мая». «Для того, чтобы эти цели реализовывать, сформировано правительство, правительство и должно будет заниматься основной работой по выполнению этого указа», — указал премьер.

При этом он подчеркнул, что «настоящий успех возможен только в том случае, если мы сможем объединить усилия всех граждан нашей страны для достижения этих больших национальных целей развития». «Уверен, что наша партия, как самая крупная партия, партия большинства, будет именно центральным звеном такого рода объединения», — заявил Медведев.

По его словам, необходимо «использовать все возможности, чтобы то, что заложено в указе, стратегические приоритеты страны были исполнены, причем, исполнялись так, как об этом сказал президент нашей страны, чтобы жизнь в каждом населенным пункте, в каждом городе, регионе, деревне менялась к лучшему». «Для достижения целей, которые поставлены президентом в послании [Федеральному собранию] и в указе [от 7 мая], „Единой России“, как и прежде, придется много работать вместе с правительством, важно точно сформулировать, что именно и как должна делать партия», — предупредил Медведев.

Он отметил, что «общая задача — обеспечить людям в нашей стране долгую и достойную жизнь, а значит это и качественное образование, и качественное здравоохранение, государственные и муниципальные услуги, социальные гарантии, современная инфраструктура, и, конечно, возможность работать и нормально зарабатывать».

Демографическая поддержка

Премьер добавил, что единороссы должны пристально следить за выполнением мер демографической поддержки во всех регионах страны.

"Благодаря поддержке партии уже действует новый комплекс мер по улучшению демографической ситуации, который был предложен президентом. И партия должна будет следить, как он реализуется во всех регионах", — сказал Медведев.

Также, по его словам, нужно законодательно определить статус многодетных семей и «пристально следить за тем, чтобы положенные им льготы и привилегии предоставлялись в полном объеме, здесь есть чем заниматься». Он указал на необходимость следить в целом за выполнением всех президентских инициатив в рамках Десятилетия детства, включая ликвидацию очередей в ясельные группы, вторых и третьих смен в школах и т. д.