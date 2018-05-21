Медведев: Новое министерство поможет создать правовую базу цифровой экономики РФ 

Прайм: последние новости

Бизнес предложил российским чиновникам отказаться от отдыха в "санкционных" странах

СМИ: Кабмин в четверг обсудит повышение пенсионного возраста в РФ

Медведев сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по майскому указу