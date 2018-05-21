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Медведев: Новое министерство поможет создать правовую базу цифровой экономики РФ
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Медведев: Новое министерство поможет создать правовую базу цифровой экономики РФ 

Прайм 21 мая 2018
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданное в новом правительстве РФ, поможет создать правовую базу для развития цифровой экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно же, необходимо обеспечить развитие цифровой экономики. Обратите внимание, специальное министерство теперь появилось для этих целей — создать правовую базу для цифровизации очень многих сфер", — сказал он на совместном заседании высшего совета и генерального совета партии «Единая Россия».
"В этом году фракции «Единая Россия» в Государственной Думе предстоит рассмотреть почти 50 законопроектов на эту тему", — добавил премьер.
Президент России Владимир Путин 18 мая утвердил министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, ранее возглавлявшего Аналитический центр при правительстве РФ. Глава бывшего Минкомсвязи Николай Никифоров не вошел в состав нового кабмина.
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