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Медведев поддержал партпроект «Чистая страна»
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Медведев поддержал партпроект «Чистая страна» 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на партийной конференции «Направление 2026» поддержал идею запуска нового партпроекта «Чистая страна».
По его словам, России нужна эффективная система мониторинга экологических проблем и природоохранного законодательства.
«Она у нас пока не такая эффективная, как хотелось бы», — сказал Медведев.
На конференции прозвучало предложение запустить для мониторинга экологической ситуации в России специальный партийный проект «Чистая страна».
«Действительно, идея хорошая, давайте это сделаем», — сказал Дмитрий Медведев.
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