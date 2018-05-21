Медведев поддержал партпроект «Чистая страна»

По его словам, России нужна эффективная система мониторинга экологических проблем и природоохранного законодательства.

«Она у нас пока не такая эффективная, как хотелось бы», — сказал Медведев.

На конференции прозвучало предложение запустить для мониторинга экологической ситуации в России специальный партийный проект «Чистая страна».

«Действительно, идея хорошая, давайте это сделаем», — сказал Дмитрий Медведев.