Уровень бедности в России планируют снизить вдвое за 6 лет

«Еще одна важная составляющая — возможность работать по призванию и, конечно, достойно зарабатывать. За ближайшие шесть лет нам предстоит снизить уровень бедности в стране минимум вдвое, это тоже один из важнейших приоритетов», — сказал Медведев.

Он добавил, что необходимо обновить структуру занятости, уделить внимание молодежи.

«Сегодня профессиональная судьба человека напрямую зависит от образования, наша страна должна войти в десятку мировых лидеров по качеству обучения, для этого партия продолжит проекты в этой сфере», — подчеркнул Медведев.