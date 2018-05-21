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Уровень бедности в России планируют снизить вдвое за 6 лет
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Уровень бедности в России планируют снизить вдвое за 6 лет 

РИАМО 21 мая 2018
Фото: РИАМО
В России уровень бедности могут снизить вдвое за шесть лет, сообщил в понедельник на совместном заседании высшего и генерального совета партии «Единая Россия», председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Еще одна важная составляющая — возможность работать по призванию и, конечно, достойно зарабатывать. За ближайшие шесть лет нам предстоит снизить уровень бедности в стране минимум вдвое, это тоже один из важнейших приоритетов», — сказал Медведев.
Он добавил, что необходимо обновить структуру занятости, уделить внимание молодежи.
«Сегодня профессиональная судьба человека напрямую зависит от образования, наша страна должна войти в десятку мировых лидеров по качеству обучения, для этого партия продолжит проекты в этой сфере», — подчеркнул Медведев.
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