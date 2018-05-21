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Карасин обсудил с послом Армении развитие взаимодействия Москвы и Еревана
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Карасин обсудил с послом Армении развитие взаимодействия Москвы и Еревана 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Cтатс-секретарь, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин обсудил с послом Армении в России Варданом Тоганяном развитие двустороннего союзнического взаимодействия, сообщили в понедельник в российском МИД.
"Были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-армянского союзнического взаимодействия в свете итогов встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «на полях» заседания Высшего евразийского экономического совета в Сочи 14 мая", — заявили в МИД России.
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