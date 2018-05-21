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В МИД высказались о продаже Аляски
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В МИД считают сделку по продаже Аляски взаимовыгодной 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сделка между Россией и США по продаже Аляски, ставшая темой общественных обсуждений в последние несколько лет, была честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствовала международным нормам того времени, рассказал на российско-американской международной конференции "Диалог Форт Росс — встреча в России" замдиректора историко-документального департамента МИД РФ, доктор исторических наук Артем Рудницкий.
Он отметил, что в последнее время о сделке по продаже Аляски в обществе стали говорить как о мошеннической, невыгодной для России, и российские историки-архивисты стараются противостоять этой тенденции.
"Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени", — сказал замдиректора историко-документального департамента МИД.
Как пояснил Рудницкий, продажа Россией Аляски была обусловлена несколькими причинами, в том числе тем, что колония была нерентабельной, имелись объективные трудности ее защиты в случае нападения. По его словам, Россия изначально хотела выручить от продажи земель примерно 5 миллионов долларов, но в итоге удалось выручить гораздо больше — 7 миллионов долларов, что считалось большим достижением. При этом деньги от продажи Аляски пошли на столь нужное России железнодорожное строительство, а не были "прикарманены".
Он добавил, что продажа Аляски стала свидетельством близости двух крупных государств — России и США, их взаимной симпатии, осознания того, что страны не намерены угрожать друг другу. Укрепление отношений с США было важно для Российской империи, находившейся в международной изоляции после проигранной Крымской войны.
"Подумайте: разве Россия стала бы уступать часть своей территории какой-то стране, которая настроена против нее агрессивно и враждебно? Да ничего подобного. К американцам относились хорошо и считали, что это никоим образом не ущемит интересы России. Отношения были хорошие, почти прекрасные", — заключил Рудницкий.
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Комментарии48  Ещё 5 источников 
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