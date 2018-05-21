Члены нового правительства Армении принесли присягу в резиденции президента

"Во имя реализации общенациональных целей и укрепления родины клянусь добросовестно выполнять обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Республики Армения, содействовать защите суверенитета и интересов Армении, быть приверженным высокому призванию члена правительства", — говорится в тексте присяги.

Окончательный состав нового правительства был сформирован 12 мая. «Дашнакцутюн» достались портфели министров сельского хозяйства и экономического развития и инвестиций. Своих представителей в кабмин делегировала также партия «Процветающая Армения», возглавляемая крупным предпринимателем Гагиком Царукяном