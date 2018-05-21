Песков прояснил вопрос с цветами Путина

Песков объяснил, почему Путин подарил Меркель цветы

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу. По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", — сказал Песков журналистам.

Путин 19 мая провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.