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Песков прояснил вопрос с цветами Путина
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Песков объяснил, почему Путин подарил Меркель цветы 

РИА Новости 1 час назад
Дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой посчитал "неким сигналом" жест Путина, подарившего цветы Меркель во время встречи в Сочи в минувшую пятницу. По мнению журналиста, в серьезных политических кругах не заведено дарить цветы при встрече, принято обходиться рукопожатием.
"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы — и коллегам по работе, и визави по международным отношениям. У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся", — сказал Песков журналистам.
Путин 19 мая провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. По словам российского президента, разговор с Меркель получился содержательным и своевременным. Канцлер ФРГ, в свою очередь, заявила, что поддерживать хорошие отношения с Россией входит в стратегические интересы Германии.
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