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РФ отреагировала на слова Британии «о грязных деньгах»
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РФ отреагировала на слова Британии «о грязных деньгах» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проявлением недружественной и незаконной конкуренции доклад комитета британской Палаты общин по международным делам о «грязных деньгах», поступающих из России в Великобританию.
«Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», — цитирует РИА «Новости» его слова. Представитель Кремля заявил, что она стала результатом «провокации, устроенной британской стороной», пояснив, что он имеет в виду так называемое «дело Скрипаля».
Песков отметил, что на протяжении последних 10 лет крупный российский бизнес «рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж». «Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела», — сказал он.
«Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила ВТО», — заявил пресс-секретарь, подчеркнув, что подобные проявления «наносят ущерб интересам наших компаний".
Ранее международный комитет Палаты общин британского парламента опубликовал доклад „Золото Москвы: Российская коррупция в Великобритании“ с призывом ввести новые санкции, чтобы остановить поток „грязных денег из России“.
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