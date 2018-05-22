РФ отреагировала на слова Британии «о грязных деньгах»

«Мы с вами являемся свидетелями беспрецедентной русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие», — цитирует РИА «Новости» его слова. Представитель Кремля заявил, что она стала результатом «провокации, устроенной британской стороной», пояснив, что он имеет в виду так называемое «дело Скрипаля».

Песков отметил, что на протяжении последних 10 лет крупный российский бизнес «рос, развивался, осуществлял мирную экономическую экспансию за рубеж». «Это конкурентоспособный бизнес, имеющий интересы в самых разных точках мира, достаточно успешно ведущий дела», — сказал он.

«Однако в последние годы мы стали фиксировать проявление недружественной конкуренции, несправедливой и незаконной, нарушающей все нормы и правила ВТО», — заявил пресс-секретарь, подчеркнув, что подобные проявления «наносят ущерб интересам наших компаний".