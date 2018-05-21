Проект АЭС «Белене» в Болгарии предполагает российское участие, заявил президент Болгарии Румен Радев в ходе встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Он пояснил, что правительство страны приняло решение о возобновлении проекта.
«У нас возобновился проект АЭС «Белене» — болгарский парламент и болгарское правительство приняли это решение. Вы будете ознакомлены с ходом этого проекта. Возобновление проекта предполагает и российское участие», — сказал Радев, слова которого приводит пресс-служба правительства РФ.