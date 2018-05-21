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Медведев намерен в ближайшую неделю распределить обязанности между вице-премьерами
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Медведев намерен в ближайшую неделю распределить обязанности между вице-премьерами 

ТАСС 21 мая 2018
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что в течение ближайшей недели окончательно распределит обязанности между вице-премьерами.
"Окончательно распределить обязанности [между вице-премьерами] я намерен в ближайшую неделю", — сообщил председатель правительства на совещании со своими заместителями. При этом он заметил, что вице-премьеры и так знают, чем должны заниматься: «Я об этом объявил еще когда пришел в Государственную думу [7 мая на консультации с фракциями перед утверждением на пост премьер-министра]».
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