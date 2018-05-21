Алиев и Вучич поговорили в формате тет-а-тет

Президент Азербайджан Ильхам Алиев провел в понедельник, 21 мая, в Баку в формате тет-а-тет встречу с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Стороны обменялись мнения по различным актуальным вопросам.

Президент Сербии прибыл в Баку с двухдневным визитом. Он проведет ряд встреч высокого уровня и примет участие в работе азербайджано-сербского бизнес-форума.

Напомним, 8 мая Вучич посетил Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ