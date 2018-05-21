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Алиев и Вучич поговорили в формате тет-а-тет
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Алиев и Вучич поговорили в формате тет-а-тет 

Мир24 2 часа назад
Президент Азербайджан Ильхам Алиев провел в понедельник, 21 мая, в Баку в формате тет-а-тет встречу с сербским коллегой Александром Вучичем, сообщается на сайте азербайджанского лидера.
Стороны обменялись мнения по различным актуальным вопросам.
Президент Сербии прибыл в Баку с двухдневным визитом. Он проведет ряд встреч высокого уровня и примет участие в работе азербайджано-сербского бизнес-форума.
Напомним, 8 мая Вучич посетил Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, он встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
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