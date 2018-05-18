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Путин создал новые министерства
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Путин создал новые министерства 

360tv.ru 18 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Президент России Владимир Путин утвердил предложения по составу нового кабинета министров, представленные премьер-министром Дмитрием Медведевым. Министерств в подчинении премьера стало на одно больше — 17.
В соответствии с указом, который подписал Путин во вторник, 15 мая, изменения претерпело министерство образования России. Теперь, вместо единого минобразования, организованы два новых ведомства — министерство просвещения и министерство науки.
Как указывается в документе, приоритетной задачей Минпросвещения станет регулирование государственной политики в сфере общего и среднего образования, а также дополнительного профессионального образования. Вторая структура, в свою очередь, должна будет повлиять на работу научной сферы, включая реализацию программ, связанных с инновационной деятельностью наукоградов и других учреждений, где ведется работа с современными технологиями.
Другое министерство, связи и массовых коммуникаций, преобразовано в министерство цифрового развития. Премьер отметил, что перемены необходимы для реализации цифровой повестки дня, «которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».
Указ определил следующие ведомства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство: Минздрав, Минкультуры, министерство науки и высшего образования РФ, Минприроды РФ, Минпромторг, министерство просвещения, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, министерство цифрового развития, Минэкономразвития и Минэнерго.
В число предложных Медведевым кандидатур по составу нового кабинета министров не вошел ряд экс‐глав ведомств, ранее занимавших посты в правительстве.
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