Путин создал новые министерства

Президент России Владимир Путин утвердил предложения по составу нового кабинета министров, представленные премьер-министром Дмитрием Медведевым . Министерств в подчинении премьера стало на одно больше — 17.

В соответствии с указом, который подписал Путин во вторник, 15 мая, изменения претерпело министерство образования России . Теперь, вместо единого минобразования, организованы два новых ведомства — министерство просвещения и министерство науки.

Как указывается в документе, приоритетной задачей Минпросвещения станет регулирование государственной политики в сфере общего и среднего образования, а также дополнительного профессионального образования. Вторая структура, в свою очередь, должна будет повлиять на работу научной сферы, включая реализацию программ, связанных с инновационной деятельностью наукоградов и других учреждений, где ведется работа с современными технологиями.

Другое министерство, связи и массовых коммуникаций, преобразовано в министерство цифрового развития. Премьер отметил, что перемены необходимы для реализации цифровой повестки дня, «которой занимается весь мир и которая является абсолютно актуальной и в нашей стране».

Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минэнерго. Указ определил следующие ведомства, руководство деятельностью которых осуществляет правительство: Минздрав Минкультуры , министерство науки и высшего образования РФ Минприроды РФ, Минпромторг , министерство просвещения, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз Минфин , министерство цифрового развития, Минэкономразвития

В число предложных Медведевым кандидатур по составу нового кабинета министров не вошел ряд экс‐глав ведомств, ранее занимавших посты в правительстве.