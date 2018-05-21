Васильев рассказал, что нужно сделать для выполнения майского указа президента

Замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что для выполнения поставленных в майском указе президента задач необходимо усилить региональную составляющую в новом правительстве России.

По мнению сенатора, в настоящее время Субъекты Федерации требуют особого внимания и заботы со стороны федерального центра.

«Майский указ президента во многом придется реализовывать на региональном уровне, и, на мой взгляд, важно понимать, каким образом и за счет каких средств это будет делаться. Нужна внятная региональная стратегия по выполнению указа. И тем более важно четкое распределение полномочий внутри правительства по региональной политике», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства. Глава государства одобрил их, подписав соответствующие указы о назначении.

Васильев отметил необходимость, с одной стороны, увидеть каждого нового руководителя в работе, а, с другой — понять, насколько слажено будет работать новый состав правительства. Времени на раскачку нет, а президент поставил четкие задачи по обновлению экономики страны, резюмировал парламентарий.