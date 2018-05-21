Ещё
Васильев рассказал, что нужно сделать для выполнения майского указа президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильев рассказал, что нужно сделать для выполнения майского указа президента 

Парламентская газета 21 мая 2018
Фото: Парламентская газета
Замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что для выполнения поставленных в майском указе президента задач необходимо усилить региональную составляющую в новом правительстве России.
По мнению сенатора, в настоящее время Субъекты Федерации требуют особого внимания и заботы со стороны федерального центра.
«Майский указ президента во многом придется реализовывать на региональном уровне, и, на мой взгляд, важно понимать, каким образом и за счет каких средств это будет делаться. Нужна внятная региональная стратегия по выполнению указа. И тем более важно четкое распределение полномочий внутри правительства по региональной политике», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства. Глава государства одобрил их, подписав соответствующие указы о назначении.
Васильев отметил необходимость, с одной стороны, увидеть каждого нового руководителя в работе, а, с другой — понять, насколько слажено будет работать новый состав правительства. Времени на раскачку нет, а президент поставил четкие задачи по обновлению экономики страны, резюмировал парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
В США предложили ввести санкции против России за поддержку президента Сирии Россия не исключает, что Британия насильно удерживает Скрипалей В МИД России рассказали, сколько займёт процесс выхода Украины из СНГ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро296
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль146
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»51
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии57
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение