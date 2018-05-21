Названы лидер и антилидер среди вице-премьеров

Глава ВЦИОМ назвал лидера и антилидера по популярности среди новых вице-премьеров

"Есть условные лидеры и антилидеры. Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова. Напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения. Затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. И сегодня анонсирована как премьер по социальным вопросам. Она известна, она понятна и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан", — пояснил Федоров.

Социолог добавил, что есть и антилидер нового списка.

"Антилидер тоже есть — это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных", — сказал Федоров.