Новое правительство Армении приняло присягу 

ЕРЕВАН, 21 мая. /ТАСС/. Члены нового правительства Армении торжественно поклялись в понедельник исполнять свои обязанности в соответствии с конституцией и законами страны. Мероприятие, которое проводилось в резиденции президента, транслировалось по местным телеканалам в режиме реального времени.
"Ради достижения национальных целей и укрепления родины я клянусь исполнять свои обязательства перед народом, соблюдать конституцию и законы Армении, содействовать суверенитету и интересам страны, оставаться верным высокому званию члена правительства", — такие слова присяги произнесли члены правительства Армении.
Присяга членов правительства состоялась в Армении впервые за всю историю независимости республики.
12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый кабинет министров республики по предложениям нового премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. Средний возраст членов нового кабмина — меньше 40 лет.