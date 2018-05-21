Новое правительство Армении приняло присягу

ЕРЕВАН , 21 мая. / ТАСС /. Члены нового правительства Армении торжественно поклялись в понедельник исполнять свои обязанности в соответствии с конституцией и законами страны. Мероприятие, которое проводилось в резиденции президента, транслировалось по местным телеканалам в режиме реального времени.

"Ради достижения национальных целей и укрепления родины я клянусь исполнять свои обязательства перед народом, соблюдать конституцию и законы Армении, содействовать суверенитету и интересам страны, оставаться верным высокому званию члена правительства", — такие слова присяги произнесли члены правительства Армении.

Присяга членов правительства состоялась в Армении впервые за всю историю независимости республики.