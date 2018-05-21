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Москва обвинила Британию в убийствах на чужой территории
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Москва обвинила Британию в убийствах на чужой территории 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Проведением спецопераций, целью которых является уничтожение людей на чужой территории, занимались именно британские спецслужбы, чему есть многочисленные исторические свидетельства, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Представитель российского МИДа подчеркнула, что проведением спецопераций, целью которых является уничтожение людей на чужой территории, занимались именно британские спецслужбы, передает РИА «Новости».
«При этом они всегда были мастерами по попыткам, во многом удачным, выдавать свои преступления за чужие», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Она подчеркнула, что задача МИД России — «систематически отвечать на это вранье, давать нашу точку зрения, которая основана на фактуре».
Захарова также напомнила, что российские дипломаты вывели на чистую воду вранье о том, что газ «Новичок», к которому британские власти приравнивают вещество А234, это исключительно советско-российская продукция.
По словам российского дипломата, Чехия, являясь наследницей химических разработок, которые велись под эгидой организации Варшавского договора, такую же роль играет и в НАТО. Таким образом вся эта история покрывается НАТО непосредственно, отметила Захарова.
Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин обвинил Лондон в организации целенаправленной провокации в Солсбери.
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