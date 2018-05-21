Москва обвинила Британию в убийствах на чужой территории

Проведением спецопераций, целью которых является уничтожение людей на чужой территории, занимались именно британские спецслужбы, чему есть многочисленные исторические свидетельства, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

«При этом они всегда были мастерами по попыткам, во многом удачным, выдавать свои преступления за чужие», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она подчеркнула, что задача МИД России — «систематически отвечать на это вранье, давать нашу точку зрения, которая основана на фактуре».

Захарова также напомнила, что российские дипломаты вывели на чистую воду вранье о том, что газ «Новичок», к которому британские власти приравнивают вещество А234, это исключительно советско-российская продукция.